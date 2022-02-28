WP: США не видят причин менять уровень готовности своих ядерных сил из-за РФ

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация США не видит причин менять уровень готовности американских ядерных сил в связи с приказом президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Об этом сообщил в понедельник в Twitter журналист газеты The Washington Post Тайлер Пейджер со ссылкой на свой источник в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"В настоящее время не видим причин для изменения наших собственных уровней тревоги", - отметил он, говоря о ядерных силах США.

"Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна, увеличивает риск просчета, ее следует избегать, и мы не будем ей потворствовать", - утверждал представитель СНБ.

В понедельник на брифинге для журналистов представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что США следят за российскими ядерными силами и не заметили никаких "ощутимых и заметных движений мышц" в результате приказа Путина. По версии представителя оборонного ведомства, Россия приняла это решение "без обоснованной причины", оно якобы "заслуживает осуждения".

Он также прокомментировал сообщение газеты Politico, согласно которой Министерство обороны США отправило российским коллегам запрос о создании особой линии связи из-за ситуации на Украине. "По кризису на Украине горячая линия не создана", - сказал чиновник, добавив, что за последние 24 часа не было контактов с российской стороной по ситуации в республике.

В воскресенье президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес" РФ, и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.