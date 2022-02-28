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Блинкен и Чавушоглу обсудили выполнение Анкарой Конвенции Монтрё

Госсекретарь США также поблагодарил Турцию за решительную поддержку в защите Украины, ее суверенитета и территориальной целостности

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил признательность Анкаре за выполнение Конвенции Монтрё в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь Блинкен выразил признательность в связи с тем, что Турция продолжает выполнять Конвенцию Монтрё, а также недавними высказываниями министра иностранных дел Чавушоглу по этому вопросу. Госсекретарь также поблагодарил Турцию за решительную поддержку в защите Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал дипломат.

Теги
СШАТурцияЧавушоглу, МевлютБлинкен, Энтони
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