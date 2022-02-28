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Военная операция на Украине
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Джонсон призвал лидеров G7 продолжать поставки оборонительных вооружений Киеву

Британский премьер также приветствовал коллективное решение западных стран об отключении российских банков от SWIFT

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре призвал лидеров Группы семи (G7) продолжать поддерживать Украину, в том числе поставляя Киеву оборонительные вооружения и помогая в разрешении возникающего в стране гуманитарного кризиса. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшейся в понедельник беседы.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость того, чтобы страны продолжали поддерживать украинское правительство, в том числе предоставляя ему оборонительные вооружения. Он также подчеркнул необходимость международного ответа на возникающий гуманитарный кризис, в том числе оказания помощи соседним по отношению к Украине государствам, которые принимают большое число украинцев, бегущих от насилия в стране", - сказано в документе.

Джонсон также приветствовал коллективное решение западных стран об отключении российских банков от SWIFT и подчеркнул "необходимость усилить давление на режим [президента РФ Владимира] Путина".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисВоенная операция на Украине
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