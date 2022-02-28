Пентагон заключил контракты на сумму $1,8 млрд для создания спутникового интернета ВС

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Агентство космического развития (АКР, при Пентагоне) США в понедельник объявило о заключении контрактов на сумму около $1,8 млрд с тремя компаниями на создание сети военной связи следующего поколения, функционирование которой обеспечат 126 спутников. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Минобороны США.

Контракты получили американские корпорации Lockheed Martin и Northrop Grumman, а также основанная в 2015 году компания York Space, каждая из них построит 42 спутника. При этом первой будет выделено $700 млн, второй - $692 млн, а третьей - $382 млн на создание спутниковой "многосвязной сети" Пентагона. Как отметили в оборонном ведомстве, речь идет об "отказоустойчивой системе передачи данных с малой задержкой и большим объемом данных". Для этого будут задействованы недорогие спутники, которые позволят сделать сеть "более надежной и адаптируемой".

Свои первые контракты для работы над этой системой Lockheed Martin и York Space получили еще в 2020 году. Они должны были построить по 10 спутников, запуск которых запланирован на конец этого года. Завершение работ в рамках нынешних контрактов намечено на 2024 год.