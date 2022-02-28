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США в ближайшие часы обсудят с украинской стороной результаты переговоров с Россией

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон и Киев постоянно консультируются, и в конце прошлой недели у них состоялись контакты на высоком уровне

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что в ближайшие часы смогут обсудить с украинской стороной итоги ее переговоров с Россией по ситуации в республике. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он рассказал, что Вашингтон и Киев постоянно консультируются, и в конце прошлой недели у них состоялись контакты на высоком уровне. "Я уверен, в ближайшие часы мы услышим и обсудим с нашими украинскими партнерами то, что касается следующих шагов", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о российско-украинских переговорах.

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