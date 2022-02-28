В Италии заявили, что решение Запада закрыть небо для России нарушает международное право

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Решение Запада закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов нарушает международное воздушное право. Об этом в понедельник заявил глава Управления гражданской авиации Италии (ENAC) Пьерлуиджи Ди Пальма.

"Мы также видим, что международные договоры в некоторой степени нарушаются в связи с закрытием воздушного пространства для России, о котором вчера распорядился Запад", - приводит его слова агентство ANSA.

Как указывает агентство Reuters, глава итальянского авиарегулятора говорил про двусторонние договоры, а также правила Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. Также воздушное пространство для российских самолетов закрыла Канада. В качестве ответной меры Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.