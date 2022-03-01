Лукашенко рассказал о деятельности украинских спецслужб в Белоруссии

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на заседании Совета безопасности страны, что в республике за последние три года была пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб.

"Поименно можем назвать. Мы тогда предполагали, но теперь уже очевидно: перед тем, как разобраться с Россией, необходимо было разрушить так называемый белорусский балкон. Прежде чем воевать с Россией, тренировались бы на нас", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он также добавил, что "когда в августе 2020 года блицкриг в Беларуси провалился, нас начали душить экономически". "И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не в фарватере антибелорусской риторики", - сказал белорусский президент.

Лукашенко считает, что "попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных на Украине". По его информации, "на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси". Президент также напомнил, что в 2020-2021 гг. белорусскими пограничниками и службами Украины были выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье. Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны, уточнил Лукашенко.

Он также констатировал, что "официальный Киев поддержал Запад в антибелорусской риторике и присоединился к санкциям ЕС в отношении Беларуси". "Небо Украины закрылось для белорусской авиации", - сказал белорусский президент.