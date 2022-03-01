Председатель ОБСЕ призвал Россию соблюдать Гаагскую и Женевскую конвенции

ВАРШАВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал Россию соблюдать Гаагскую конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Об этом он написал во вторник в Twitter.

"Обстрелы украинских городов и нападения на мирных жителей должны быть осуждены всеми членами международного сообщества. Это военное преступление по международному праву! Призываю Россию уважать 25-ю статью Гаагской конвенции 1907 года и все положения 4-й Женевской конвенции", - написал он.

Согласно 25-й статье конвенции от 1907 года, "воспрещается атаковать или бомбардировать каким бы то ни было способом незащищенные города, селения, жилища или строения".

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, также известная как четвертая женевская конвенция была принята 12 августа 1949 года и вступила в силу 21 октября 1950 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.