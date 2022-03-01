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Военная операция на Украине
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Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО Белоруссии

Президент страны Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собирается делать этого впредь
© Министерство обороны России/ТАСС, архив

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Средства ПВО Белоруссии приведены в готовность, чтобы не допустить удара в спину ВС РФ. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности страны.

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Он добавил, что белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого впредь.

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

В настоящее время, уточнил президент Белоруссии, часть сил и средств белорусской армии сконцентрированы на южном направлении рядом с границей с Украиной. "Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - сказал Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияВоенная операция на Украине
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