{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Глава Германо-российского форума подал в отставку

Маттиас Платцек заявил, что считал невозможным начало военной операции России на Украине

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Председатель неправительственной организации "Германо-российский форум" (ГРФ), бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек ушел в отставку. Об этом сообщает телерадиостанция RBB со ссылкой на заявление политика.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

По его словам, он считал невозможным начало военной операции России на Украине. Теперь он делает выводы из своей неверной оценки и уходит в отставку, сообщает RBB.

ГРФ был учрежден в феврале 1993 года в целях содействия развитию германо-российских отношений.

Маттиас Платцек родился 29 декабря 1953 года в Потсдаме. В 1990 - 1998 годах был министром по делам охраны окружающей среды Бранденбурга, с июня 2002 года по август 2013 года занимал пост премьер-министра этой федеральной земли. В 1995 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ГерманияВоенная операция на Украине
Глава МВД Турции назвал "умственно отсталыми" призывающих вернуть России С-400
Читать полностью