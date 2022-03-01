Глава Германо-российского форума подал в отставку

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Председатель неправительственной организации "Германо-российский форум" (ГРФ), бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек ушел в отставку. Об этом сообщает телерадиостанция RBB со ссылкой на заявление политика.

По его словам, он считал невозможным начало военной операции России на Украине. Теперь он делает выводы из своей неверной оценки и уходит в отставку, сообщает RBB.

ГРФ был учрежден в феврале 1993 года в целях содействия развитию германо-российских отношений.

Маттиас Платцек родился 29 декабря 1953 года в Потсдаме. В 1990 - 1998 годах был министром по делам охраны окружающей среды Бранденбурга, с июня 2002 года по август 2013 года занимал пост премьер-министра этой федеральной земли. В 1995 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.