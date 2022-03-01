Белый дом сообщил, что разговор Зеленского с Байденом длился около получаса

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Телефонный разговор президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского длился около получаса. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

"Президент Байден провел сегодня телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, и они говорили чуть больше 30 минут", - заявил он.

Ранее Зеленский написал в Twitter, что обсудил с Байденом санкции против РФ, а также меры помощи Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.