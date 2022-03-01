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Байден в разговоре с Зеленским обсудил помощь Украине и санкции против России

Байден в разговоре с Зеленским обсудил помощь Украине и санкции против РФ - Белый дом.

Глава МВД Турции назвал "умственно отсталыми" призывающих вернуть России С-400
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