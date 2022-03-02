Пентагон заявил, что системы управления ядерным оружием США защищены лучше, чем когда-либо

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Системы командования и управления ядерными силами США защищены в настоящий момент лучше, чем когда-либо ранее. Уверенность в этом выразил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США глава Стратегического командования Вооруженных сил США, адмирал Чарльз Ричард.

"Я удовлетворен тем, какова сейчас расстановка моих сил. Я не давал рекомендаций о каких-либо изменениях", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие действия планирует американская сторона в связи с приказом президента России Владимира Путина о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим несения боевого дежурства.

Ричард в связи с этим заверил, что "системы командования и управления ядерными силами страны сейчас защищены и устойчивы в наибольшей степени, чем когда-либо в их истории". Глава Стратегического командования констатировал, что это все, что он может сказать во время публичных слушаний. "Буду рад на закрытых слушаниях представить дополнительные подробности относительно того, почему я так говорю, а также далее обсудить, что мы наблюдаем и что предпринимаем", - добавил адмирал.

Путин отдал в воскресенье приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания высших должностных лиц ведущих стран НАТО.