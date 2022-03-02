МИД Японии сообщил о закрытии посольства в Киеве

Шестой день операции на Украине

Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине

Об этом сообщило в среду японское внешнеполитическое ведомство.

Дипломатическое ведомство переедет во временное представительство, которое было организовано в городе Львов в феврале. Ранее состав японского посольства на Украине был сокращен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.