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Военная операция на Украине

МИД Японии сообщил о закрытии посольства в Киеве

Дипломаты будут находиться во временном представительстве во Львове

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Власти Японии временно закроют посольство в Киеве из-за военной операции РФ на Украине.

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Об этом сообщило в среду японское внешнеполитическое ведомство.

Дипломатическое ведомство переедет во временное представительство, которое было организовано в городе Львов в феврале. Ранее состав японского посольства на Украине был сокращен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ЯпонияУкраинаВоенная операция на Украине
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