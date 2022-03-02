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Военная операция на Украине

США ожидают, что суд ООН в срочном порядке отреагирует на иск Украины против России

Международный суд ООН в Гааге проведет 7-8 марта слушания по вопросу предупредительных мер в рамках разбирательства между странами

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что Международный суд ООН в Гааге в срочном порядке отреагирует на просьбу Киева о предупредительных мерах в рамках разбирательства между Россией и Украиной по вопросу о нарушении Конвенции от 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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"Учитывая серьезный характер кризиса на Украине, вызванного ничем не спровоцированным вторжением России, мы верим, что суд примет во внимание тяжелейшие обстоятельства и быстро разворачивающиеся события, а также надеемся, что он в срочном порядке отреагирует на просьбу Украины о принятии предупредительных мер", - утверждал дипломат.

Международный суд ООН в Гааге проведет 7-8 марта слушания по вопросу предупредительных мер в рамках разбирательства между Украиной и Россией.

Украина подала 26 февраля в Международный суд ООН иск к РФ относительно нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года. В документе Украина отвергает заявления, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил причиной признания РФ ЛНР и ДНР и проведения затем специальной военной операции против Украины. С учетом этого украинская сторона потребовала суд признать, что Россия якобы не имеет законного основания для действий на территории Украины и против нее с целью предотвращения и наказания за имевший место геноцид. Кроме того, заявитель обвинил РФ в планировании геноцида на Украине и потребовал ввести предупредительные меры, чтобы предотвратить усугубление и углубление спора.

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