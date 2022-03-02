Канада обратится в МУС по поводу ситуации на Украине

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Канада приняла решение обратиться в Международный уголовный суд (МУС) по поводу происходящего на Украине. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел страны Мелани Жоли, слова которой приводятся на сайте канадского правительства.

Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине

"Канада приняла решение передать ситуацию на Украине в Международный уголовный суд", - отметила Жоли. "Мы неоднократно призывали Россию прекратить ничем не спровоцированные и совершенно неоправданные атаки на Украину и начать содержательный диалог. По мере того, как на наших глазах в этой стране разворачиваются ужасные события, становится ясно, что необходимо сделать больше", - добавила она.

Глава МИД подчеркнула, что Канада поддерживает Украину и ее граждан, "которые борются за суверенитет и территориальную целостность" своей страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.