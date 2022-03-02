Канада обратится в МУС по поводу ситуации на Украине

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Канада приняла решение обратиться в Международный уголовный суд (МУС) по поводу происходящего на Украине. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел страны Мелани Жоли, слова которой приводятся на сайте канадского правительства.
"Канада приняла решение передать ситуацию на Украине в Международный уголовный суд", - отметила Жоли. "Мы неоднократно призывали Россию прекратить ничем не спровоцированные и совершенно неоправданные атаки на Украину и начать содержательный диалог. По мере того, как на наших глазах в этой стране разворачиваются ужасные события, становится ясно, что необходимо сделать больше", - добавила она.
Глава МИД подчеркнула, что Канада поддерживает Украину и ее граждан, "которые борются за суверенитет и территориальную целостность" своей страны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.