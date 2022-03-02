Япония рассмотрит вопрос о закрытии неба для российских самолетов в координации с G7

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Власти Японии в вопросе закрытия неба для российских самолетов находятся в координации со странами Группы семи, а также учитывают развитие ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

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"Что касается закрытия воздушного пространства для российских самолетов, то в настоящее время ряд стран пошли на такой шаг. Мы со своей стороны должны задуматься о выработке надлежащих мер с учетом развития ситуации, а также в сотрудничестве с международным сообщество, в первую очередь с G7", - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов, будет ли Япония закрывать воздушное пространство в рамках санкционных мер в отношении РФ.

Между тем японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) вторую неделю подряд отменяет регулярный рейс из Токио в Москву в четверг, а также обратный рейс из Москвы в Токио, курсирующий по пятницам.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. Также воздушное пространство для российских самолетов закрыла Канада. В качестве ответной меры Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.