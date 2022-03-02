Санкции Японии против Белоруссии вступят в силу на этой неделе

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Пакет японских санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины и специальной военной операции РФ вступит в силу на этой неделе. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Что касается санкций в отношении Белоруссии, то они должны вступить в силу на этой неделе", - сказал он.

Япония 28 февраля объявила о мерах против Белоруссии "из-за помощи в организации" военной операции России на Украине. Санкции затронут представителей руководства, включая президента Александра Лукашенко, а также некоторые организации, список которых пока не опубликован.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.