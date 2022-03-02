В Веллингтоне задержали не менее 60 протестующих при столкновениях с полицией

СИДНЕЙ, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 60 участников акции протеста против антиковидных ограничений в столице Новой Зеландии Веллингтоне были задержаны при столкновениях с полицией в среду. Как сообщается в заявлении правоохранительного ведомства, опубликованном на его сайте, трое полицейских получили травмы.

В полиции уточнили, что в ходе "утренней спецоперации на территории парламента 60 человек были задержаны, а часть припаркованных ими автомобилей и кемперов отбуксирована" на специальную стоянку. "Участники акции использовали против стражей порядка огнетушители, электрошнуры, снаряды, начиненные краской, фанерные щиты и вилы, а также направили лазер на полицейский вертолет", - указали в ведомстве, отметив, что как минимум три сотрудника получили травмы в результате столкновения с протестующими.

Протестующие из разных регионов страны прибыли в Веллингтон 8 февраля. Припарковав сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилегающих к парламенту улицах, участники акции разбили палаточный лагерь и остаются в нем в знак протеста против действующих ограничений, установленных властями в рамках борьбы с коронавирусом, и обязательной вакцинации. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отказавшаяся общаться с протестующими, назвала их поведение "абсолютно позорным" и призвала участников акции уйти с улиц города.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный - максимальный - уровень тревоги из-за распространения омикрон-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения не слишком жесткие и касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, также обязательными остаются маски и социальная дистанция.