Верхняя палата парламента Японии осудила военную операцию России на Украине

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии приняла в среду резолюцию с осуждением военной операции России на Украине. В ней утверждается, что действия Москвы нарушают украинский суверенитет и территориальную целостность. Резолюция также требует немедленного прекращения боевых действий и отвода войск РФ.

Кроме того, парламентарии в документе осудили перевод сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. "Япония, как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, осуждает это", - говорится в резолюции.

1 марта резолюцию с осуждением военной операции РФ на Украине приняла нижняя палата парламента Японии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, включая Японию, заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.