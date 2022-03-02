Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана с учетом текущих угроз

НУР-СУЛТАН, 2 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в среду совещание с руководством вооруженных сил, в ходе которого поручил модернизировать структуру и состав армии с учетом актуальных угроз военной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан - верховного главнокомандующего вооруженными силами состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии. Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности", - говорится в сообщении.

Президент также отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов. "На совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Токаев обратил внимание на вопросы развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих и их карьерного роста на основе принципа меритократии. Он также заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и побуждения молодежи к выполнению воинского долга.

"По итогам совещания верховный главнокомандующий отметил, что вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина", - следует из сообщения.