Более 1,5 тысячи объектов бизнеса в Казахстане подверглись нападениям в период беспорядков

НУР-СУЛТАН, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 1,5 тысячи объектов бизнеса в Казахстане подверглись нападениям в ходе беспорядков в начале января. Об этом сообщил в среду на брифинге начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

"Всего в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1 502 объекта бизнеса, из них 1 360 торговых объектов и магазинов, 36 офисов банков и уличных банкоматов, 31 объект общепита, 26 ломбардов, 21 автозаправочная станция, 12 оружейных магазинов, 12 офисов различных компании, шесть рынков, четыре обменных пункта, три аптеки, один автосалон и другие субъекты предпринимательства", - сказал он.

По его словам, полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге ($585 тысяч). "Всего по уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 12 тысяч граждан, назначено 2,2 тысячи судебных экспертиз", - уточнил Адилов.

Глава департамента также заявил, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия. "На сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1 069 единиц, в их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружья, 84 единиц нарезного оружия, 168 гранат, девять гранатометов и два пулемета. Кроме того, обнаружено и изъято 21 759 боеприпасов. После разъяснительной работы граждане добровольно сдали более 100 единиц оружия", - отметил он.

Представитель МВД напомнил, что уголовные дела о массовых беспорядках находятся в производстве специальных прокуроров, а органы внутренних дел расследуют кражи, грабежи, хищения оружия и другие преступления, совершенные на фоне беспорядков. "На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 2 997 уголовных дел, по которым с санкции судов под стражей содержатся 194 лица. Большинство из них - 152 - арестованы за совершение краж во время массовых беспорядков, 22 - за незаконное хранение оружия и 24 - за их хищение", - пояснил Адилов.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.