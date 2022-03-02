Рау поставил вопрос о возможности исключения РФ из Совета ООН по правам человека

ООН, 2 марта. /ТАСС/. Страны - члены ООН должны задуматься о возможности прекращения членства РФ в Совете по правам человека всемирной организации. Об этом заявил в среду министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау, выступая на сессии Совета.

"Мы должны спросить себя, должна ли Россия далее быть членом Совета [ООН] по правам человека", - сказал он.

Рау осудил специальную операцию на Украине, назвав ее "нарушением международного права, в том числе Устава ООН".

"Международное сообщество не может позволить, чтобы эта ситуация продолжалась. Призываем Россию немедленно остановить эту войну, отвести войска и соблюдать права человека", - указал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.