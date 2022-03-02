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Постпреды ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Они затронут ряд чиновников и отраслей промышленности

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Постоянные представители стран ЕС одобрили новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, они затронут ряд чиновников и отраслей промышленности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter французского представительства в ЕС.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС ("Корепер") согласовал новые санкции против белорусских чиновников и военных, участвовавших в российской агрессии против Украины, ряда секторов белорусской экономики, в частности деревообрабатывающего, металлургического и калийного", - говорится в заявлении.

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