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Военная операция на Украине
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Пасечник заявил, что все объекты жизнеобеспечения в ЛНР работают в штатном режиме

Глава ЛНР также отметил, что продукты питания присутствуют в магазинах в полном объеме

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в среду, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Вода, газ, электричество подаются жителям без каких-либо сбоев.

"В общем и целом ситуация в республике спокойная. Все объекты, обеспечивающие жизнедеятельность республики, работают в штатном режиме. Вода, газ, электричество, тепло подаются жителям без каких-либо сбоев.

Больницы работают также в штатном режиме, лекарственные препараты есть", - сказал он в эфире Первого канала.

Глава республики также отметил, что продукты питания присутствуют в магазинах в полном объеме.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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