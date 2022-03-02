Пасечник заявил, что все объекты жизнеобеспечения в ЛНР работают в штатном режиме

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в среду, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Вода, газ, электричество подаются жителям без каких-либо сбоев.

"В общем и целом ситуация в республике спокойная. Все объекты, обеспечивающие жизнедеятельность республики, работают в штатном режиме. Вода, газ, электричество, тепло подаются жителям без каких-либо сбоев.

Больницы работают также в штатном режиме, лекарственные препараты есть", - сказал он в эфире Первого канала.

Глава республики также отметил, что продукты питания присутствуют в магазинах в полном объеме.