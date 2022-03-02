Spiegel: часть партии Шольца выступила против резкого повышения военных расходов ФРГ

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Ряд членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступил против радикального повышения расходов на оборону и планов правительства ФРГ Олафа Шольца предоставить €100 млрд Бундесверу. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel.

По его информации, в "левом" крыле СДПГ, которая всегда выступала за разоружение и дипломатические усилия в решении конфликтов, отвергли изменение курса Берлина. "Мы отвергаем предложенное в воскресенье канцлером Шольцем создание специального фонда для наращивания вооружений в размере €100 млрд и долгосрочные военные расходы выше 2% от ВВП", - говорится в заявлении группы социал-демократов и партийных организаций, которое оказалось в распоряжении Der Spiegel.

"Это беспрецедентная смена парадигмы, против которой мы решительно выступаем", - отмечается в нем. В партии призвали сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи украинцам. По мнению подписавших документ социал-демократов, наращивание вооружений не может происходить за счет урезания социальных выплат.

В минувшее воскресенье Шольц, член СДПГ, заявил, что Германия будет инвестировать в оборону более 2% от национального ВВП и что будет создан специальный фонд, который из госбюджета на 2022 год получит €100 млрд. Средства из него предполагается направить на инвестиции и проекты в области вооружений. Германия также приняла решение предоставить оружие Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.