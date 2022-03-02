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Военная операция на Украине

СМИ: из-за ситуации на Украине самолет НАТО AWACS постоянно находится в небе Польши

На его борту находится экипаж из 17 человек, представляющих разные государства НАТО

ВАРШАВА, 2 марта. /ТАСС/. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией НАТО AWACS после начала Россией военной операции на Украине практически круглосуточно проводит патрулирование воздушного пространства над польской территорией. Об этом сообщил в среду телеканал TVN24.

"Наши радары фиксируют объекты, летящие на малых и больших высотах, а также плывущие объекты. Благодаря тому, что мы совершаем полет на высоте 10 тыс. м, радар позволяет контролировать территорию, уходящую на 500-520 км за линию горизонта", - пояснил член экипажа AWACS техник Марек Смолень.

Как отмечает телеканал, на борту самолета находится экипаж из 17 человек, представляющих разные государства НАТО. Одна полетная смена длится 10 часов. Информация, полученная с помощью разведывательной аппаратуры, передается в наземные командные пункты в Польше.

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ПольшаВоенная операция на Украине
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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