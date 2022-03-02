Санду заявила, что Молдавия не намерена вмешиваться в конфликт на Украине

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Молдавия осуждает спецоперацию России на Украине, которую считает "агрессией", но не намерена вступать в этот конфликт и призывает решить его за столом переговоров. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Наша страна твердо осуждает агрессию Российской Федерации против соседней и дружественной страны - Украины. В то же время мы подтверждаем свой нейтральный статус и невовлеченность в конфликт", - сказала Санду. Она добавила. что руководство республики призывает "урегулировать конфликт на Украине за столом переговоров" .