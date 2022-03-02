Рада готовит законопроект о национализации российской собственности на Украине

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по экономическому развитию разрабатывает законопроект о национализации российской госсобственности на Украине.

"Необходимо национализировать все имущество, объекты, средства и вклады агрессора (постановлением Рады Россия признана "агрессором" - прим. ТАСС), которые находятся на территории Украины", - говорится в среду в Telegram-канале украинского парламента.

В разработке законопроекта комитет Рады сотрудничает с министерством экономики и другими органами исполнительной власти.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.