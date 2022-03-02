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Военная операция на Украине
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Представители оборонных ведомств США и Украины провели телефонный разговор

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заверил главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного в том, что Вашингтон намерен продолжать оказывать Киеву поддержку

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли провел в среду телефонный разговор с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, в ходе которого заверил его в том, что Вашингтон намерен продолжать оказывать Киеву поддержку. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

"Председатель [КНШ] подтвердил приверженность президента [США Джо] Байдена и министра обороны [Ллойда] Остина тому, чтобы продолжать поддержку Украины", - сообщил Батлер.

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