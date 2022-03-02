Представители оборонных ведомств США и Украины провели телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли провел в среду телефонный разговор с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, в ходе которого заверил его в том, что Вашингтон намерен продолжать оказывать Киеву поддержку. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

"Председатель [КНШ] подтвердил приверженность президента [США Джо] Байдена и министра обороны [Ллойда] Остина тому, чтобы продолжать поддержку Украины", - сообщил Батлер.