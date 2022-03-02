Блинкен отправится 3-8 марта в Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в период с 3 по 8 марта отправится в Бельгию, где он, в частности, примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО и G7, а также в Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Эта поездка является продолжением обширных консультаций и координации с нашими союзниками по НАТО и европейскими партнерами по поводу продолжающейся войны России против Украины, которая была заранее продуманной, неспровоцированной и необоснованной", - подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что в Брюсселе Блинкен также проведет "дополнительные встречи с партнерами, чтобы обсудить глобальный ответ на российское вторжение, в том числе продолжение координации между союзниками и партнерами относительно создания масштабных последствий и жестких экономических издержек для России".

В Польше Блинкен проведет встречи с руководством страны, в том числе с министром иностранных дел Збигневом Рау. В Молдавии он встретится с президентом республики Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и главой МИД Николаем Попеску.

В Латвии, Литве и Эстонии американский госсекретарь также проведет встречи с руководством этих стран и обсудит "совместные усилия с целью поддержки Украины и укрепления сдерживания и обороны НАТО".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны, ВС РФ не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.