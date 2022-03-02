ВС Швеции утверждают, что самолеты России нарушили воздушное пространство королевства

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /ТАСС/. Четыре российских истребителя в среду якобы нарушили воздушное пространство Швеции. С таким утверждением выступили в сообщении на своем сайте ВС королевства.

"В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. ВВС провели операцию с Jas 39 Gripen в соответствии с планом готовности к инцидентам и задокументировали инцидент, сфотографировав его", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал командующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем, шведские военные полностью контролируют ситуацию. "Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции, мы полностью контролируем ситуацию, - сказал он. - В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России".

Как говорится в сообщении, в воздушное пространство якобы вторглись два российских Су-27 и два Су-24. Нарушение было недолгим и произошло над морем к востоку от острова Готланд.

Министр обороны Петер Хультквист в комментарии агентству TT назвал инцидент "серьезным" и "неприемлемым", а также добавил, что королевство даст ответ по дипломатическим каналам.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.