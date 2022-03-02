Блинкен заявил, что США не намерены повышать уровень готовности стратегических сил

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. США не намерены в настоящее время повышать уровень готовности своих стратегических сил. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Что касается высказываний президента [России Владимира] Путина о ядерных силах, во-первых, как вы знаете, Россия и США давно согласились с тем, что применение ядерного оружия будет иметь разрушительные последствия <...> для всего мира", - сказал Блинкен, комментируя приказ российского лидера о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим несения боевого дежурства. Как напомнил госсекретарь, Москва и Вашингтон ранее заявляли, что "в ядерной войне не одержать победы, ее нельзя начинать".

"Провокационные заявления о ядерных вооружениях являются верхом безответственности, это опасно, это увеличивает вероятность просчета, этого следует избегать. Мы оценили приказ президента Путина и его заявления, и на данный момент мы не видим причин менять уровень готовности [стратегических сил] у нас", - добавил Блинкен.

Путин на прошлой неделе отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания высших должностных лиц ведущих стран НАТО.