Вторая петиция по вступлению Финляндии в НАТО будет передана в парламент страны

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Вторая по счету гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО за короткое время набрала более 50 тыс. подписей и может быть рассмотрена парламентом. Об этом свидетельствуют в среду данные специального сайта kansalaisaloite.fi, где размещен документ.

"Авторы инициативы и подписавшие ее предлагаем, чтобы парламент призвал правительство и президента начать подготовку, целью которой стало бы вынесение предложения парламенту о присоединении Финляндии к НАТО", - говорится в сообщении.

Петиция появилась на сайте 25 февраля и к вечеру 2 марта перешагнула рубеж в 50 тыс. подписей. Именно столько, по финским законам, необходимо для того, чтобы она была передана в парламент. 26 февраля другая гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО также набрала более 50 тыс. подписей, для этого понадобилось всего несколько дней.

Как показал новый опрос, проведенный по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии - свыше 50% - хотели бы, чтобы страна вступила в НАТО. Как отмечает Yle в понедельник, этот результат стал историческим: с 2017 года, когда телекомпания проводила предыдущий опрос, поддержка НАТО выросла на 34%. При этом 48% участников исследования не считают нужным проводить референдум по вопросу вступления, 41%, однако, выступает за его организацию.

В конце февраля глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия считает важным, чтобы НАТО продолжала проводить политику "открытых дверей". Он подчеркнул, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО, подобные решения всегда рассматриваются в реальном времени с учетом изменений, которые происходят в сфере международной безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Хаависто при этом отмечал, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в нее.