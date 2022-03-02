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Военная операция на Украине
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Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным вопросам

В офисе украинского лидера отметили, что штаб "будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств"

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам в связи с проведением специальной операции РФ в стране. О подписании соответствующего документа сообщила в среду пресс-служба офиса украинского лидера.

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"Президент подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в Telegram-канале офиса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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