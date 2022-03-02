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В Азербайджане арестовали начальника финуправления Минобороны

Его обвиняют в присвоении бюджетных средств

БАКУ, 2 марта. /ТАСС/. Начальник финансово-бюджетного управления Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Низами Мамедов арестован по обвинению в присвоении бюджетных средств, сообщило в среду бакинское агентство Trend со ссылкой на источник.

"Мамедов обвиняется в присвоении 80,6 млн манатов (порядка $47,4 млн)", - сообщило издание.

Решением суда Мамедов арестован на четыре месяца. "Уголовное дело в его отношении ведется Службой государственной безопасности Азербайджана", - отметило агентство. Другие подробности дела не раскрываются.

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