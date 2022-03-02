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Военная операция на Украине

Байден считает, что события на Украине ослабят РФ, а остальной мир сделают сильнее

По словам главы США, свободный мир привлекает президента России Владимира Путина к ответственности

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Ситуация на Украине якобы ослабит Россию и сделает остальной мир сильнее. Такое мнение высказал в среду президент США Джо Байден, выступая в штате Висконсин. Трансляцию выступления ведет Белый дом.

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Он вновь утверждал, что "США поддерживают украинский народ". По версии американского лидера, "свободный мир привлекает его [президента России Владимира Путина] к ответственности". "Сейчас Путин изолирован от мира как никогда. Мы будем продолжать помогать украинскому народу в защите своей страны и облегчать его страдания. История этой эпохи будет написана таким образом, что Украина [события в стране] оставит Россию слабее, а остальной мир - сильнее", - полагает глава Белого дома.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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