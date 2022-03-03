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Военная операция на Украине

Совет ООН по правам человека проведет в Женеве специальное заседание по Украине

Инициатива проведения срочной дискуссии исходила от Киева

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет в четверг на своей 49-й сессии в Женеве специальное заседание, посвященное ситуации на Украине. Внесенный ранее украинской делегацией и активно поддержанный странами Запада проект резолюции предусматривает создание комиссии по расследованию нарушений прав человека.

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Инициатива проведения срочной дискуссии по ситуации на Украине, которая не значилась первоначально в повестке дня 49-й сессии СПЧ (28 февраля - 1 апреля), исходила от Киева. За это решение проголосовали 29 государств из 47, входящих в Совет. Против высказались Россия, Китай, Венесуэла, Куба и Эритрея. Среди 13 воздержавшихся при голосовании - делегации Армении, Казахстана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

Комиссия по расследованию

Проект резолюции, соавторами которого помимо Украины выступили 36 стран, в том числе США, Великобритания, большинство государств Евросоюза, Турция и Грузия, выдержан в нарочито антироссийском духе. Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины, призванная защитить мирное население ДНР и ЛНР, названа в нем "агрессией". Авторы проекта предлагают "осудить самым решительным образом" РФ за якобы совершенные ею нарушения прав человека. К России обращен призыв "быстро" вывести войска с "международно признанной территории Украины". Проект предусматривает "срочное создание независимой международной комиссии по расследованию, состоящей из трех экспертов в области прав человека". Ее первоначальный мандат рассчитан на один год. Эта комиссия, как считают инициаторы резолюции, должна расследовать "все сообщения о нарушениях прав человека и гуманитарного права" - "в Крыму, отдельных районах регионов Донецка и Луганска с 2014 года, а в других районах Украины - с 22 февраля 2022 года". Предполагается, что собранная в ходе такого "расследования" информация будет использована в будущем в судах разного уровня, включая международные.

Попытка взвинтить конфронтацию в СПЧ

При обсуждении 28 февраля в СПЧ вопроса о том, проводить или нет специальное заседание по Украине, постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов выразил разочарование "попытками ряда делегаций в очередной раз взвинтить градус конфронтации в Совете". По его словам, выдвинутое Киевом предложение о проведении срочных дебатов - это очередная попытка "отвести внимание международного сообщества от творящегося уже без малого восемь лет целенаправленного уничтожения ни в чем не повинного мирного населения Донецка и Луганска".

Дискуссия по Украине запланирована на сессии СПЧ в четверг на 14:00 мск. В повестке дня - выступления представителей киевских властей, России, верховного комиссара ООН по правам человека. В списке выступающих значатся также делегации 34 стран, в том числе Китая, Венесуэлы, Индии, Бразилии, США, Великобритании, Франции, Германии и Польши.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

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