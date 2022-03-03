Глава ПНЕ Ливии назвал незаконным одобрение парламентом нового кабмина страны

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Председатель ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамид Дбейба назвал незаконным одобрение Палатой представителей (постоянным парламентом) нового состава кабинета министров страны. Соответствующее видеообращение опубликовано в среду в Twitter на странице ПНЕ.

"Палата представителей прибегла вчера [1 марта] к откровенному мошенничеству, поскольку не смогла набрать нужного кворума при голосовании [за состав кабмина]. Ливийцы, весь мир и Миссия ООН [по поддержке Ливии] стали свидетелями лживого представления, посредством которого члены парламента решили продлить свои полномочия", - указал Дбейба.

Между тем, по его словам, утверждение законодателями нового состава правительства "устранило последнее и самое сложное препятствие перед проведением всеобщих выборов, которые стали гораздо ближе", поскольку, по его мнению, теперь только ПНЕ обладает полномочиями по организации и проведению голосования в стране.

1 марта в расположенном на востоке страны городе Тобрук состоялось заседание парламента по одобрению нового состава правительства во главе с Фатхи Башагой, которого в феврале Палата представителей избрала новым премьером и поручила ему формирование кабмина. 92 из 101 присутствовавшего на сессии парламентария (всего в законодательном органе 200 депутатских кресел) одобрили предложенный Башагой кабинет, в который вошли 29 министров, шесть государственных министров и три заместителя премьера. На 3 марта запланировано приведение членов правительства к присяге перед парламентом.

Новое правительство уже поддержал глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. В свою очередь Дбейба осудил решение главы ЛНА, напомнив ему военное наступление на Триполи в 2019 году. "Это правительство никогда не будет существовать. Он [Хафтар] понимает только язык пороха и огня, и его, к сожалению, ничто не остановит, кроме военного поражения", - подчеркнул Дбейба, добавив, что одобренный парламентариями кабмин "будет существовать только на бумаге".

В то же время несколько видных военных деятелей Триполитании (запад страны) призвали расположенный в столице Ливии Президентский совет распустить парламент за "незаконное решение о формировании нового правительства".

Очередной политический кризис в Ливии

10 февраля Палата представителей Ливии избрала новым премьером страны Башагу, который ранее выдвинул свою кандидатуру на участие в пока так и не состоявшихся президентских выборах. Его назначение уже спровоцировало очередной внутренний конфликт, который грозит вновь привести к двоевластию и перерасти в вооруженное противостояние.

В свою очередь Дбейба уже неоднократно предупреждал, что не собирается складывать полномочия и передаст бразды правления своему преемнику только после проведения всеобщих выборов. 21 февраля в обращении к нации он озвучил план, в соответствии с которым в июне этого года в Ливии должны пройти парламентские выборы, а выборы президента будут отсрочены до принятия постоянной конституции страны.