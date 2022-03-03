Президент Венесуэлы назвал преступными санкции в отношении России

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду назвал преступлением против российского народа санкции, которые ввели западные страны из-за конфликта на Украине.

"Это преступление то, что они делают с российским народом. Это экономическая война. <...> Это безумие", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Экономические войны должны закончиться. Проблемы должны решаться дипломатическим путем", - добавил Мадуро.

Согласно его словам, западные страны разжигают ксенофобию по отношению к русским

"Они преследуют русских по всему миру. Замечательного дирижера отстранили от управления филармоническим оркестром в одной из европейских стран только за то, что он русский. Это называется ксенофобией, расизмом, преследованием, нарушением прав человека", - сказал он.

По мнению Мадуро, в отношении России была развернута "жестокая информационная война". "Они манипулируют словами", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.