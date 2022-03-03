В Пентагоне заявили, что события на Украине не привели к снижению боеготовности США

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Пентагон считает, что боеготовность США в различных частях мира не снизилась из-за событий на Украине и переброски части американских сил в европейские страны. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

"Что касается наших возможностей защищать страну в иных частях света, помимо Европы, мы по-прежнему уверены, что можем это делать", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста. "Не было снижения боеготовности США где-либо еще в мире", - заверил он, говоря об имевшей место переброске сил США в страны Европы.

"Я не знаю о каких-либо перманентных изменениях в расстановке сил в Европе или где-то еще в связи с происходящим, - добавил он. - Мы сейчас сосредоточены на насущных проблемах. Одна из них заключается в том, чтобы обеспечить для украинцев возможность продолжать защищаться от ничем не спровоцированного вторжения. Вторая - продолжить воодушевлять союзников по НАТО".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны, Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.