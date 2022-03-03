В Пентагоне заявили, что введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в среду в интервью телекомпании NBC .

"Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией", - констатировал Остин.

Ранее информационный портал Axios привел заявление президента Украины Владимира Зеленского, который попросил Байдена оказать содействие в установлении бесполетной зоны над некоторыми частями территории Украины.

Ядерное оружие

Заявление относительно возможного применения ядерного оружия опасны, этого надо избегать любыми способами, заявил Остин.

"Заявления о задействовании ядерного оружия опасны. Я считаю, что мы этого должны избегать любыми способами. Они создают условия для сильнейших просчетов. Мы этого не хотели бы видеть. Наша позиция в этом вопросе меня полностью устраивает, и я уверен, что мы можем защитить не только себя, но и своих партнеров", - сказал он.

Путь деэскалации

Россия располагает набором возможностей на Украине, США надеются, что из них будет выбрана деэскалация, заявил Остин.

"У России еще есть большой боевой потенциал. У них есть набор возможностей относительно того, что делать дальше. [Президент РФ] Владимир Путин может выбрать деэскалацию, он может выбрать дипломатическое решение. Мы надеемся, что он сделает это", - сказал Остин.

Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.