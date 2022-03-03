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Глава британского МИД в четверг встретится с коллегами из стран Балтии в Литве

Лондон укрепляет восточные рубежи НАТО вместе с балтийскими союзниками, отметила Лиз Трасс

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в четверг посетит Литву, где обсудит оказание поддержки Украине со своими коллегами из стран Балтии. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством накануне визита.

"Мы укрепляем восточные рубежи НАТО вместе с нашими балтийскими союзниками. Мы оказываем Украине экономическую и оборонительную поддержку, а также в экстренном порядке направляем гуманитарную помощь", - говорится в заявлении Трасс, которое приводит ведомство.

Указывается, что Трасс проведет встречу с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Габриэлюсом Ландсбергисом и Эвой-Марией Лийметс соответственно, чтобы обсудить "оказание содействия Украине и важность поддержки союзников по НАТО" в связи с проведением военной операции РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ЭстонияВеликобританияЛатвияЛитваТрасс, Лиз
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