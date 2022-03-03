Байден утверждает, что принятие ГА ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России

"Я воздаю должное странам-членам ООН за проведение этой исторической сессии. Сегодняшнее голосование обнажает изоляцию [президента РФ Владимира] Путина. Оно также возлагает ответственность на Белоруссию за неприемлемое участие в этой войне", - говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном в среду Белым домом.

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла в среду резолюцию с осуждением операции России на Украине. За документ проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались - 35. Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции - США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.