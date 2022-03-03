СМИ: сотрудника Карлоса Гона приговорили в Японии к шести месяцам тюрьмы

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Токийский окружной суд в четверг приговорил к шести месяцам тюрьмы по делу о финансовых махинациях бывшего члена совета директоров японской компании Nissan Грега Келли, который был сотрудником экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, суд обязал Nissan выплатить штраф, размер которого составил 200 млн иен (около $1,7 млн)

19 июля 2021 года Токийский окружной суд приговорил к тюремному заключению граждан США Майкла и Питера Тейлоров, которые были признаны виновными в причастности к организации побега Гона из Японии. Майкл Тейлор получил два года лишения свободы, Питер Тейлор - один год и восемь месяцев.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Речь идет о сумме, которая якобы должна была быть выплачена ему в качестве выходного пособия после ухода из корпорации, однако согласно японскому законодательству эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря он на частном самолете нелегально вылетел из Японии и через Турцию бежал в Ливан. На состоявшейся в Бейруте 8 января 2020 года пресс-конференции Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.