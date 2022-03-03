Экс-глава МИД Австрии заявила о необходимости новых идей в переговорах с Россией

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Страны Европы в переговорах с РФ по безопасности не проявили достаточно дипломатической изобретательности. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг.

"Вспоминаются последние визиты ряда европейских глав правительств и министров иностранных дел в РФ. Однако, по моим наблюдениям, это был скорее активизм, чем настоящая дипломатия. Позиции все время повторялись. Никто не отвечал на вопросы и опасения другой стороны. Это не дипломатия. Нельзя просто повторять старые заявления, нужно проявить изобретательность и привнести новые идеи", - отметила Кнайсль.

Она подчеркнула, что "переговоры должны основываться на доверии". "Должны быть какие-то другие аргументы, кроме тех, что представляются публике на пресс-конференции. Нам нужны идеи", - сказала Кнайсль.

По ее словам, с 2007 года, после мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина всем было ясно, чего ожидает и требует российская сторона. "Все твердили об общей европейской архитектуре безопасности, а Владимир Путин тогда четко сказал, что ее нет. И причина такого положения дел заключается в том, что в этом направлении ничего не делалось. И это прискорбно. Карты были на столе, так сказать, но ничего не происходило", - добавила экс-министр.