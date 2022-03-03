В Палате представителей США заявили, что Трамп мог нарушить закон, пытаясь отменить выборы

ТАСС, 3 марта. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января прошлого года штурма Капитолия заявил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, совершил преступное деяние в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

"Имеющиеся в распоряжении комитета доказательства и информация подтверждают добросовестное предположение, что [Дональд] Трамп и другие лица могли участвовать в преступных и/или мошеннических действиях", - говорится в заявлении комитета.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.