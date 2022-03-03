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Президент Казахстана назначил генеральным прокурором Берика Асылова

В этот же день распоряжением Касым-Жомарта Токаева он освобожден от должности первого заместителя генпрокурора

НУР-СУЛТАН, 3 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил генеральным прокурором республики Берика Асылова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Ранее Асылов занимал должность первого заместителя генерального прокурора республики (с марта 2019 года).

В этот же день распоряжением главы государства Асылов освобожден от должности первого заместителя генпрокурора Казахстана. 58-летний Асылов в разные годы работал прокурором Северо-Казахстанской области, прокурором города Алма-Аты, заместителем генерального прокурора Казахстана.

25 февраля глава государства освободил от должности генерального прокурора Гизата Нурдаулетова и назначил его помощником президента - секретарем Совета безопасности Казахстана.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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