МИД Индии заявил, что не располагает информацией о заложниках-студентах на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Индия пока не имеет информации о том, что индийские студенты удерживаются в качестве заложников где-либо на Украине. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Наше посольство на Украине поддерживает постоянные контакты с гражданами Индии на Украине. Отметим, что при сотрудничестве украинских властей многие студенты вчера покинули Харьков. Мы не получали никаких сообщений о ситуации с заложниками в отношении какого-либо студента", - говорится в заявлении. Представитель индийского внешнеполитического ведомства также отметил, что индийская сторона обратилась к украинским властям с просьбой оказать поддержку в организации специальных поездов для вывоза студентов из Харькова и соседних районов в западную часть страны.

"Мы осуществляем эффективную координацию со странами региона, включая Россию, Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдову. За последние несколько дней из Украины было эвакуировано большое число индийских граждан. Мы ценим помощь, оказанную украинскими властями, чтобы сделать это возможным", - указывается в заявлении.

Багчи также отметил, что Нью-Дели благодарит западных соседей Украины за то, что они принимали индийских граждан, когда те ждали эвакуационных рейсов.

Заявление официального представителя МИД Индии появилось в связи с многочисленными запросами СМИ относительно сообщений о том, что индийские студенты находятся в положении заложников на Украине.

В среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого, как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент заверил, что РФ делает все возможное, чтобы граждане Индии могли безопасно покинуть территорию Украины. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию.