В ЕС уже прибыли около 1 млн беженцев с Украины, Брюссель ждет "еще миллионы"

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия ожидает в ближайшие дни одобрения странами Евросоюза специальной директивы по вопросу приема украинских беженцев. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон после прибытия на заседание министров внутренних дел и юстиции стран ЕС.

"В ЕС уже прибыли около одного миллиона беженцев с Украины, мы должны быть готовы к приему еще миллионов", - сказала она. Как заметила Йоханссон, граждане Украины пока практически не подают прошений о предоставлении убежища на территории стран сообщества. Поэтому государства ЕС пока не рассматривает схем их расселения на основе квот, как это было с мигрантами из Ливии в 2015 году.

Страны ЕС пока не просили о создании квотной системы расселения беженцев из Украины по странам сообщества, сообщил еврокомиссар. Еврокомиссия ожидает в ближайшие дни принятия специальной директивы ЕС по украинским беженцам.